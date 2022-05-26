محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تنطلق غداً بطولة المنطقة الوسطى لفنون القتال المتنوع 2022 المخصصة لفئة البراعم والناشئين والشباب والكبار، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وستختتم يوم السبت المقبل.

وخُصصت فئة البراعم للأعمار من 12-13 سنة ووزن (31-34-37-40-44-48-52-57-57+)، فيما خُصصت فئة الناشئين للأعمار من 14-15 سنة ووزن (40-44-48-52-57-62-67-72-72+)، فيما ستكون فئة الشباب للأعمار من 16-17 سنة ووزن (52.2 – 56.7 – 61.2 – 65.8 – 70.3 – 77.1 – 83.9 – 93 – 93.1 – 120.1 كجم)، فيما حُدّدت أعمار فئة الكبار للأعمار 18 سنة فما فوق ووزن (56،7-61،2-65،8-70،3-77،1-83،9-93-93+).

وانتهت اللجنة الفنية اليوم من وزن اللاعبين والفحص الطبي النهائي، إضافة للاجتماع الفني للمدربين والحكام.

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تحتضن بطولة المنطقة الوسطى لفنون القتال المتنوع 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.