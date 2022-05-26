شاهد.. النيران تلتهم وجه وجسد فنان أثناء إحيائه حفلا غنائيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصيب المغني البرازيلي زاند أفيو بحروق في ذراعه اليمنى أثناء غنائه في حفل موسيقي في ساو باولو ليلة السبت الماضي .
وحسب ” الديلي ميل” كان فنان البوب مع مجموعته في مهرجان Viixe Forró و Piseiro وفي منتصف العرض ، بدا أن إحدى آلات الدخان في مقدمة المسرح قد اشتعلت فيها النيران فور اقتراب أفيو.
والتهمت إحدى ألسنة اللهب ذراع أفيو لبضع ثوان قبل أن تنطفئ. حيث سرعان ما ابتعد الرجل البالغ من العمر 40 عامًا عن قاذف اللهب العرضي وعاد إلى فرقته. ولحسن الحظ ، لم يصب بأذى وتمكن من إنهاء العرض وسافر إلى برازيليا للغناء في حفل موسيقي آخر.
وسلط Avião لاحقًا الضوء على الحادث على Instagram. أبلغ المغني متابعيه 9.7 مليون يوم الثلاثاء ، قائلا “عندما أكون خارج المسرح ، أعمل كممثل مزدوج لنيكولاس كيج في Ghost Rider …”.
وأضاف Avião ساخرًا أنه يجب على منتجي الأفلام الاتصال بمديره لأي عروض مستقبلية على الشاشة الكبيرة. “بغض النظر عن النكات ، الحمد لله لقد كانت مجرد مخيفة ، لا بأس!”.
وقال Avião في مقطع فيديو على Instagram Stories: “لقد فقدت شعري على ذراعي ، وقد أجريت عملية إزالة شعر بالقوة”. رأسي ساخن ، العقدة العلوية سليمة ، كل شيء على ما يرام.
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وحذر الفنانين من مخاطر الاقتراب الشديد من آلة دعامة اللهب. قائلا “أصدقائي المغنين ، كن حذرًا مع هذا الشيء هناك. يعتقد البعض أنه لا يحترق ، لكنه يحترق ويحترق بشدة”.
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