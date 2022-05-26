محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حصد أحد الطلاب يدعى “تركي”، المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة للرياضيات.
وكشف الطالب في حواره مع قناة “الإخبارية”، أنه اشترك في المسابقة التي كانت مقامة في الإمارات وحصل على دورة الخوارزميات وساعدته مدرية تدعى “رجاء”.
وأكد على حبه الشديد للرياضيات، لذلك أصبح موهوبًا فيها، مشيرًا أن المسابقة لم تكن صعبة بالنسبة له.
وأضاف أنه شعر بالفخر بنفسه والفرح قائلًا :” كان شعوري أني افتخرت بنفسي وانبسطت وحسيت أول مرة أسويها”.
أخبار قد تهمك
http://nabd.cc/t/104621314
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو | طالب سعودي يحصد الثاني بالعالم في الرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.