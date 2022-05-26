الصم وذوي الإعاقة.. وزارة الرياضة تدعم 16 ناديا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية، الخميس، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للنصف الأول من العام 2022م، لأندية الصم وذوي الإعاقة، التي تخولها الحصول على دعم مباشر، وفقاً للتصنيف والمعايير، حيث استحق 16 نادياً من أصل 19 نادياً الدعم الوزاري.

وتمت عملية تقييم الحوكمة في النصف الأول، وفق معايير محدّدة مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكّم والرقابة، والإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات، وقسمت إلى خمس فئـات حسب التالي: الفئة الأولى: الحصول على نتيجة 2 أو أعلى «25 ألف ريال»، الفئة الثانية: الحصول على نتيجة 1.75 أو أعلى، ولكن أقل من 2 «150 ألف ريال».

الفئة الثـالثة: الحصول على نتيجة 1.5 أو أعلى، ولكن أقل من 1.75 «100 ألف ريال»، الفئة الرابعة: الحصول على نتيجة أعلى من 1.25، ولكن أقل من 1.5 «50 ألف ريال»، الفئة الخامسة: الحصول على نتيجة أقلّ من 1.25 «لا يحصل على الدعم».

وكشفت النتائج الصادرة أن 16 نادياً من بين 19 نادياً من أندية الصم وذوي الإعاقة، حصلوا على الدعم المباشر من مبادرة الحوكمة، مع اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ، بحسب درجته في التقييم، حيث جاءت في الفئة الأولى أندية «ذوي الإعاقة بالطائف، ذوي الإعاقة بالباحة، ذوي الإعاقة بالقصيم، ذوي الإعاقة بحائل، ذوي الإعاقة بالرس، ذوي الإعاقة بجدة، ذوي الإعاقة بنجران، ذوي الإعاقة بعسير، ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، ذوي الإعاقة بجازان، ذوي الإعاقة بالجوف، ذوي الإعاقة بالأحساء، ذوي الإعاقة بالرياض».

فيما جاء نادي الإعاقة بالشرقية ضمن الفئة الثانية، وذوي الإعاقة بمكة المكرمة وذوي الإعاقة بتبوك ضمن الفئة الثالثة، بينما لم يحصل نادي الصم بجدة على الدعم المباشر بسبب حضوره في الفئة الخامسة، ولم يقدم كلٌّ من نادي الصم بالرياض، ونادي الصم بالشرقية، أي مستند للإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية .