في جولة الحسم.. تعرّف على الفرق المؤهلة لحجز بطاقات التأهل لدوري كأس” الأمير محمد بن سلمان”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

وصلت الإثارة إلى قمتها في دوري يلو الذي يختتم يوم السبت المقبل جولاته، حيث تتنافس خمسة فرق “الخليج – العدالة – هجر – الوحدة – الجبلين” على حصد بطاقات التأهل الثلاث إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفصيلًا: تباينت حسابات التأهل وحصد لقب الدوري بين الفرق الخمسة، إلا أنها تجتمع في خوضها جميعًا آخر لقاءاتها في الدوري خارج ملاعبها، وتأتي حسابات التأهل وحصد اللقب على النحو التالي: البداية مع الفريق المتصدر حاليًّا فريق الخليج الذي يملك 65 نقطة في رصيده، ويكفيه الفوز أو التعادل في مواجهته أمام فريق نجران لحجز بطاقة التأهل، في حين أن تحقيق لقب الدوري يحتاج منه زيادة غلته من الأهداف لتعقيد الأمور أمام منافسه المباشر على البطولة فريق العدالة الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.

وسوف يواجه العدالة فريق جدة ويحتاج أيضًا للفوز، في حين أن حسابات تحقيق البطولة تتطلّب منه الفوز بنتيجة قياسية على فريق جدة في حال فاز الخليج، فالفارق الآن بين الفريقين خمسة أهداف لصالح فريق الخليج.

وثالث المتنافسين على اللقب وبطاقات التأهل فريق هجر صاحب المركز الثالث حاليًّا برصيد 62 نقطة، وفوزه على فريق الشعلة يضمن له التأهل، بينما يحتاج لتحقيق لقب الدوري تعثر فريقي الخليج والعدالة بالتعادل أو الخسارة.

ويأتي في المركز الرابع فريق الوحدة بتاريخه العريق برصيد 62 نقطة، وجميع حساباته تقوم على نتائج فرق المقدمة الثلاثة؛ فلكي يتأهل يجب أن يتعثر بالخسارة فريقا الخليج أو العدالة أو تعادل أو خسارة فريق هجر وفوزه على فريق الدرعية، بينما آمال حصد لقب البطولة تأتي في حال خسارة الفرق الثلاثة جميعًا.

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وبحظوظ ضعيفة يأتي فريق الجبلين في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، وأمله فقط يتوقف عند خطف بطاقة التأهل الأخيرة على أمل خسارة أو تعادل فريقي الوحدة وهجر وفوزه على فريق الساحل.