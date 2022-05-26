في جولة الحسم.. تعرّف على الفرق المؤهلة لحجز بطاقات التأهل لدوري كأس” الأمير محمد بن سلمان”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
وصلت الإثارة إلى قمتها في دوري يلو الذي يختتم يوم السبت المقبل جولاته، حيث تتنافس خمسة فرق “الخليج – العدالة – هجر – الوحدة – الجبلين” على حصد بطاقات التأهل الثلاث إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتفصيلًا: تباينت حسابات التأهل وحصد لقب الدوري بين الفرق الخمسة، إلا أنها تجتمع في خوضها جميعًا آخر لقاءاتها في الدوري خارج ملاعبها، وتأتي حسابات التأهل وحصد اللقب على النحو التالي: البداية مع الفريق المتصدر حاليًّا فريق الخليج الذي يملك 65 نقطة في رصيده، ويكفيه الفوز أو التعادل في مواجهته أمام فريق نجران لحجز بطاقة التأهل، في حين أن تحقيق لقب الدوري يحتاج منه زيادة غلته من الأهداف لتعقيد الأمور أمام منافسه المباشر على البطولة فريق العدالة الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.
وسوف يواجه العدالة فريق جدة ويحتاج أيضًا للفوز، في حين أن حسابات تحقيق البطولة تتطلّب منه الفوز بنتيجة قياسية على فريق جدة في حال فاز الخليج، فالفارق الآن بين الفريقين خمسة أهداف لصالح فريق الخليج.
وثالث المتنافسين على اللقب وبطاقات التأهل فريق هجر صاحب المركز الثالث حاليًّا برصيد 62 نقطة، وفوزه على فريق الشعلة يضمن له التأهل، بينما يحتاج لتحقيق لقب الدوري تعثر فريقي الخليج والعدالة بالتعادل أو الخسارة.
ويأتي في المركز الرابع فريق الوحدة بتاريخه العريق برصيد 62 نقطة، وجميع حساباته تقوم على نتائج فرق المقدمة الثلاثة؛ فلكي يتأهل يجب أن يتعثر بالخسارة فريقا الخليج أو العدالة أو تعادل أو خسارة فريق هجر وفوزه على فريق الدرعية، بينما آمال حصد لقب البطولة تأتي في حال خسارة الفرق الثلاثة جميعًا.
أخبار قد تهمك
وبحظوظ ضعيفة يأتي فريق الجبلين في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، وأمله فقط يتوقف عند خطف بطاقة التأهل الأخيرة على أمل خسارة أو تعادل فريقي الوحدة وهجر وفوزه على فريق الساحل.
قد يهمك أيضاً :-
- 60 رحلة يوميًا بين المملكة وقطر خلال مونديال كأس العالم
- حسناء سعودية تبكي في الشارع وتتوسل للمارة انقاذها من زوجها ..لن تصدق ما فعله الزوج ( فيديو صادم )
- تعرف على التداول الإسلامي في الفوركس
- موسم جدة يسجلُ أرقاماً مرتفعةً في أعداد الزائرين من مختلف الجنسيات
- “الأراضي البيضاء”: 20 مليون م2 في الرياض ستُسجل بعد 20 يومًا
كانت هذه تفاصيل خبر في جولة الحسم.. تعرّف على الفرق المؤهلة لحجز بطاقات التأهل لدوري كأس” الأمير محمد بن سلمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.