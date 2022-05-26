محمد بن مسعود - الدمام - حسناء سعودية تبكي في الشارع وتتوسل للمارة انقاذها من زوجها ..لن تصدق ما فعله الزوج ( فيديو صادم )

اعاد ناشطون نشر احدى الحلقات من برنامج الصدمة المذاع على قناة “mbc” والذي كان يذاع في شهر رمضان المنصرم .

ولعل السبب في ذلك يعود الى الحجم الهائل من المشاهدات للحلقة والتي تميزت بجانبها الانساني لمعرفة ردود افعال المارة من المقيمين او السعوديين ازاء ة رجل يهدد زوجته بالإجهاض أو الطلاق.

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وبدأ المشهد التمثيلي بظهور امرأة داخل صيدلية تطلب من الصيدلي أن يعطيها حبوب الإجهاض ليرد الأخير بأنه لا يستطيع أن يعطيها الحبوب بدون وصفة طبية.

وبررت السيدة لجوئها إلى الصيدلية للمطالبة بهذه الحبوب لعدم توافر الأموال اللازمة لديها بالإضافة لتهديد زوجها لها بالطلاق. وتابعت: ” أنا لو أقدر أروح المستشفى أو عيادة كنت رحت من الأساس بس أنا ما معي فلوس وزوجي ما معه فلوس وهو قاعد ينتظرني برا الحين وبيهددني بالطلاق.

وفي أثناء ذلك كان يتابع عدد من الزبائن حوار المرأة والصيدلي وسط حالة من الذهول والشعور بالصدمة من أول لحظة.

وظهرت المرأة في اللقطة التالية من الفيديو وهي تبكي وتتحدث مع الزبائن قائلة :” زوجي اللي جابرني أنا ما أقدر أسوي شيء.. أخاف ما أسمع كلامه يحرمني من عيالي”.

وأظهر الفيديو الزبائن وهم يتوجهون إلى الشخص_ الذي يمثل دور زوج السيدة_ حيث كان يجلس داخل سيارة ووجهوا له عبارات اللوم بسبب تهديده لزوجته ومحاولين إقناعه بالتراجع عن قراره قائلين ” حرام عليك.. ان شاء الله بيجي ورزقه معه.. في ناس تتمنى ظافر طفل”.

وفي نهاية المقطع تدخل فريق البرنامج وأخبروا الزبائن بأن ما حدث كان مشهد تمثيلي ضمن برنامج الصدمة.