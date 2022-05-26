تعرف على التداول الإسلامي في الفوركس

محمد بن مسعود - الدمام - في البداية ما هو التداول الاسلامي في الفوركس أن التداول الإسلامي هو حساب محلل التعامل معه والذي يلتزم بالشريعة الإسلامية مراكمة الفوائد أو الربا والذي لا يفرض ربا على المواضيع المفتوحة بين يوم وليله ولكن يفرض عموله علي بعض الحسابات الإسلامية أو تقديم قيمة أكبر في الحسابات الفوركس التقليدية .

تتمثل تجارة المعادن والعملات في سوق فوركس والتي مدتها اربع وعشرين ساعه والتي يتم من خلالها تثبيت الصفقة والتي تتكون من خلالها الفوائد بالحسابات العادية وتقوم الشركات بدفع الفائدة او اخذها .

وإذا تم غلق الصفقة قبل وقت محدد فستحصل تلقائيا على عملية تثبيت العقود مفتوحة .

لعمل حساب في افضل شركة تداول عملات اسلامية عليك أولا إرسال جميع الوثائق ذات الصلة ويجب التحقق من حسابك عن طريق إرسالها .

ثانيا القيام بتمويل حساباتك الحالية للتداول والتي من خلالها يكون لديك القدرة على طلب حساب اسلامي متداول يتسم بالشريعة الإسلامية والذي سيتم إرسالها بعد ذلك إلى الإدارة الخاصة بذلك للقيام بمراجعته وإتمام الموافقة عليه و تتلوها معالجة الطلبات خلال يوم او يومين تقريبا.

من هم وسطاء الفوركس الذين يتم من خلالهم حسابات إسلامية تخلو من الفوائد :

يوجد هناك الكثير من المجموعات المتنوعة من الوسطاء والذين يقومون بتقديم بعض الحسابات الإسلامية المصممة بالأخص المتداولون المسلمين والتي في الغالب لاتضع قيودا علي هذه الحسابات والذي يمكنهم من تداول الفوركس والسلع بكل بساطة والعمل بعقود الفروقات أيضا وإن لكل أداة مالية إمكانية الموافقة على اللوائح التي تقوم بتنظيمها الشريعة الإسلامية ويجب الأخذ في عين الاعتبار أن بعض وسطاء الفوركس يقومون بفتح حساب عادي للتداول والذين يتمكنون من خلاله تحويل حساب اسلامي وايضا الذين لديهم حسابات إسلامية تجريبية والتي تمكنهم من عمل صفحات تسجيل مخصصة لحساباتهم والافضل يكون للبلاد التي يكون أغلبهم مسلمون يتمكنون من فتح حساب اسلامي تلقائي بكل سهوله دون الحاجه لهذه الخطوات.

ان في حال الشعور بالشك للقيام بعمل أي إيداعات يجب التحدث مع المدير المسؤول أو الوسيط الذي تتعامل معه.

أيضا يمكنك التغلب على أي من المشكلات من خلال عدة أشياء ومنها قيامك بإغلاق الصفقة نفسها وقبل أن ينتهي اليوم والقيام بهذه الخطوة يمكن إيقاف أي فوائد ربوية أو أي تدخل في عملية الصفقة .

ولكن هذه الآلية لها عيوب ومنها أنها قد تعود بتكلفة أكبر فلكل صفقة عمولة أكثر ووقت اكبر.

ومن افضل الحلول للمتداول هي التي يتم فيها انشاء حساب اسلامي لكي تتمكن من التداول دون التقيد او المخاطرة وتتمكن من الحصول على حساب خالي من أي فوائد ربوية والتي يقوم الوسيط فيها بإغلاق الصفقة خلال ساعة ويتم فتح العقد بعدها مباشرة.

والتي قد يتكفل الوسيط عمولة التبييت مهما كانت تطول مدتها والتي تضمن لك اتباع الشروط المعينة التي تم بها الاتفاق سابقا.

والذي تتحمل مسؤوليته الشركة والتي يعد من قبلها البنك ولا يستفيد منها البنك .

ولعمل بعض الاختبارات على تلك الوسطاء لقد قمنا بعمل حساب تداول حي معهم وتواصلنا مع خدمات العملاء لتقييم كيف تتم خطوة ازالة الفائدة في ذلك الحين أن لحسابات الإسلامية نفس شروط الحسابات العادية وهي حسابات فوركس وإن التقييم في هذه الحسابات يعمل بقيود موضوعة بعناية على فرص التداول والعمل على فرض الفرص للتداول وفرض بعض الرسوم المضافة إلى قيم الربح لتعويض الأرباح الضائعة والتي كان يتم تحصيلها من خلال الفائدة .

في أسواق الفوركس فإن أغلب المواضع التي يتم الاحتفاظ بها والتي تتم على مدار اليوم يجب عليك دفع الفائدة عليه والتي تعتمد فائدته على العملة التي يتم بها التداول وايضا اتجاه السوق وان لفائدة التمديد يمكن خصمها او اضافتها من حسابات التداول الخاصة بك والتي تنحصر وفقا للنظام المالية والتي تندرج تحت مسمي التبييت لأن هذه الحسابات خالية من فوائد التبييت حيث لا يتم إضافة أي خصومات على المواضيع المطروحة فيها وإخلاء المسؤولية فيما ينحصر تحت أي خسائر واردة وليس تداول فوركس أمر مناسب لجميع المستثمرين ولكن تأتي بمستوى أعلى في المخاطرة على استثمارك واحتمالية الخسارة للمستثمرين من أصول أموالهم من الممكن أن تكون كبيرة .

تتمثل عوامل الخطورة في تراكم الديون والانزلاق وايضا تقلب السوق الغير متوقع والمفاجئ وايضا أهمها عدم توافر السيولة الكافية وعدم المعرفة الكافية وقلة الخبرة لدى المتداولين وعدم توافر أيضا الحماية التنظيمية للعملاء.

من الواجب امتناع المتداول عن الإيداع بأمواله التي لا يستغني عنها لأن احتمالية الخسارة لا تكون محددة ولا معروفة نسبيا مهما كانت ثقتك او مدى معرفتك بالأسس والقواعد .

أنه لأحد العناصر المهمة الأخرى بالنسبة للفوركس الإسلامي الصحيحة هو عامل الخطورة المشترك لأنه عند إجراء الصفقة و التي تقوم باستثمار أصل من أصول العملة يجني الوسطاء المال من وقت لآخر كانت الخسائر بحجمها والتي تعتبر عامل من عوامل المكسب أو الخسارة المشتركة وان الفوركس الإسلامية ميزة التطابق مع الشريعة .

الخلاصة أن حساب فوركس الإسلامي هو حساب يتبع الشريعة الإسلامية والذي هو أفضل التعاملات التي تتم من دون فوائد والتي يعتبرها الإسلام نوع من أنواع الربا والتي حرمها دين الإسلام والتي تتعامل من خلالها بالمكاسب الحلال حيث أن المسلم إذا أخذ او خسر من هذه التداولات لا يكون عليه أي ذنب مرتكب من خلال القيام بالتجارة أو بعض الصفقات المتداولة في فوركس الإسلامي .

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