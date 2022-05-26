“الأراضي البيضاء”: 20 مليون م2 في الرياض ستُسجل بعد 20 يومًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح برنامج الأراضي البيضاء أنه بعد 20 يوما سيسجل البرنامج أكثر من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلّها ملاكها.

وتوقع البرنامج أن توفر الأراضي قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية.

وبيّن، خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري، أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجلة في البرنامج من بين المدن الأخرى، حيث سجّل البرنامج نحو 100 مليون م2 من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.

وأكد أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في 15 يونيو 2022، سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض.

وجدد الدعوة لملاك الأراضي لتسجيلها؛ التزاما بالنظام، ولتجنب المخالفة، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.