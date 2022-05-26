اخبار دوليه – واشنطن: ندعو الحوثي لإطلاق سراح أي موظف بسفارتنا فورا

محمد بن مسعود - الدمام - دعت السفارة الأميركية في اليمن، الخميس، ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح جميع الموظفين الحاليين والسابقين لدى السفارة على الفور، مطالبة بوضع حد لهذا الظلم – حسب وصفها-.

كما كتبت عبر حسابها في «تويتر»، «نشعر بالحزن العميق على موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتقاعد عبد الحميد العجمي والذي توفي في أسر الحوثيين. عبدالحميد، الجد البريء، لم يكن ينبغي أن يموت أبدًا بعيدًا عن عائلته. عبدالحميد كان يمنيا فخورا كرس حياته لتعليم أطفال اليمن».

وتوفي موظف وكالة التنمية الأميركية بصنعاء عبدالحميد العجمي، في سجون ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، بعد 8 أشهر من احتجازه التعسفي، و حرمانه من أدويته التي كان يتناولها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي اختطفت في نوفمبر الماضي، العجمي وموظفين اثنين من طاقم السفارة الأميركية بصنعاء، هما المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شما، وقبلها بأسابيع اختطفت كلا من جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمداني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.

كما ترافقت حملة الاعتقالات لموظفي السفارة الأميركية بصنعاء، مع اقتحام الحوثيين مقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الجماعة.

وقد أغلقت السفارة الأميركية عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات.