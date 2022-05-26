اخبار دوليه – إسرائيل عاتبة على أميركا: تسريب مسؤولية اغتيال العقيد خدائي قد يضر علاقاتنا!

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أجواء الاستياء التي سرت في تل أبيب عقب تسريب مسؤولين مطلعين أن إسرائيل تقف وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست رام بن باراك، اليوم الخميس، على أن هذا التسريب قد يضر بالثقة مع الولايات المتحدة.

ودعا في تصريح إذاعي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة للتحقيق في ما نسبته صحيفة نيويورك تايمز لمسؤولين أميركيين، تحدثوا عن ضلوع تل أبيب في اغتيال خدائي بطهران، لافتاً إلى ضرورة ضبط مثل تلك التصريحات.

كما نفى ما ورد في التقرير الأميركي عن إعلام مسؤولين إسرائيليين واشنطن بأن هدف العملية كان تحذير طهران من تورط إحدى وحداتها التابعة لفيلق القدس بعمليات استهداف خارج إيران.

إسرائيل غاضبة

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات للعربية/الحدث بوقت سابق اليوم، أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية غاضبة من هذا التسريب، لما قد يترتب عليه من تبعات أو تصعيد.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا للصحيفة الأميركية، أن الغرض من هذا الاغتيال كان تحذير إيران من أنشطة الوحدة 840.

يشار إلى أن تلك الوحدة التي يرأسها، سردار باقري، ظلت سرّية لسنوات طويلة قبل أن تبدأ بعض التقارير الإسرائيلية في الإشارة إليها..

أما الهدف الأساسي من تشكيلها، فهو تنفيذ عمليات اغتيال أو خطف، أو تفجيرات خارج إيران.

غرق بدمائه أمام منزله شرق طهران

يذكر أن العقيد الإيراني كان غرق بدمائه أمام منزله في شرق طهران، عصر يوم الأحد الماضي، بعد أن أطلق عليه مسلَّحان يستقلان دراجة نارية 5 رصاصات، وفرا من عين المكان، دون أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليهما.

فيما عثرت لاحقاً زوجته على جثته في سيارته البيضاء أمام المنزل.

ويعد هذا الهجوم، الأبرز منذ نوفمبر 2020، حين قتل العالم النووي محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران إسرائيل بتنفيذها.