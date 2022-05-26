شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" تنظم برنامجًا لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً للمختصين من إدارات الوافدين في وزارة الداخلية، حول التعرّف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص ومقابلتهم وحمايتهم ومساعدتهم، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واطّلع المختصون خلال البرنامج التدريبي على صور الاتجار بالأشخاص وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على الضحايا، ومنهجيات المقابلة للضحايا المحتملين، كما تعرّفوا على آليات فحص الضحايا المحتملين، وطرق التعامل معهم وفق أفضل الممارسات الدولية.