استشاري عيون: أهالي هذه المناطق يعانون جفاف العين (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال استشاري العيون الدكتور سالم المالكي إن أهالي المناطق الوسطى والشمالية والمرتفعات الجنوبية يعانون أحيانًا من جفاف العين، والأكثر تعرضاً له هم مهندسو الكمبيوتر ولاعبو الألعاب الإلكترونية ومتناولو أدوية الجفاف.
وأضاف المالكي في مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن من بين أسباب جفاف العين الحياة في مناطق جافة وصحراوية، على عكس الأماكن الرطبة كجدة والشرقية.
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