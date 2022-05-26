إغلاق جزئي بطريق الأمير محمد بن فهد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة عن البدء بصيانة طريق الأمير محمد بن فهد بدءاً من طريق خادم الحرمين الشريفين باتجاه الدمام، بإغلاق جزئي على مسارين، وذلك من تاريخ 1443/10/27 هـ. وأهابت باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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