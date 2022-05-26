وزارة الموارد البشرية توقع مذكرة تعاون مع جاليري مول تبوك لخدمة مستفيدي الضمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مذكرة التعاون مع مجمع جاليري مول بالمنطقة حيث مثل الفرع في توقيع المذكرة مدير إدارة الضمان اجتماعي الاستاذ مرزوق البلوي في ما مثل مجمع الجاليري مول مدير الشراكات المجتمعية ومسؤول الفعاليات الاستاذ محمد الساعد، وتضمنت هذه المذكرة دعم التمكين الاجتماعي لمستفيدين للضمان الاجتماعي بتبوك من خلال توفير ‏المكان المناسب للأسر المنتجة ‏وكذلك توفير المكان المناسب لعقد ورش العمل والملتقيات.

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