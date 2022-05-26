طالب سعودي يحصد الثاني بالعالم في الرياضيات “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حصد أحد الطلاب يدعى “تركي”، المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة للرياضيات.

وكشف الطالب في حواره مع قناة “الإخبارية”، أنه اشترك في المسابقة التي كانت مقامة في الإمارات وحصل على دورة الخوارزميات وساعدته مدرية تدعى “رجاء”.

وأكد على حبه الشديد للرياضيات، لذلك أصبح موهوبًا فيها، مشيرًا أن المسابقة لم تكن صعبة بالنسبة له.

وأضاف أنه شعر بالفخر بنفسه والفرح قائلًا :” كان شعوري أني افتخرت بنفسي وانبسطت وحسيت أول مرة أسويها”.