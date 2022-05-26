محمد بن مسعود - الدمام - سعودية تشك في خادمتها بكثرة دخولها للحمام ووضعت كاميرا سرية فكانت المفاجأة التي لا تخطر على بال

لم تكن تعلم سيدة سعودية مقيمة بالرياض بأن ما ستشاهده سوف يغير حياتها كلها رأساً على عقب، فالقصة تبدو عادية جداً في بدايتها لكن النهاية بالتأكيد ستصدمك.

فالسيدة أمل سمير هي ربة منزل سعودية جلبت خادمة من إحدى الدول العربية الفقيرة و لكن هذه الخادمة حدث منها أشياء مريبة فى أول أيامها فى المنزل السعودى حيث وجدت السيدة السعودية التى تعمل عندها تلك الخادمة أن خادمتها تدخل الحمام كثيراً و بشكل مبالغ فيه.

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فحدث للسيدة السعودية شيئ من الفضول لمعرفة تكرار دخول الحمام بهذه الطريقة، و قررت شراء كاميرا مراقبة خفية لمعرفة ماذا يحدث.

لكن الكاميرا لم تعمل بشكل جيد و لم تستطيع السيدة أمل أن تعرف ماذا يحدث تحديداً و لذلك قررت أن تدخل فوراً خلف الخادمة لتعرف ماذا يحدث في الخفاء.

و عندما دخلت السيدة وراء خادمتها الى الحمام صدمت من هول ما رأت، حيث وجدت الخادمة تسحب اللبن من ثيديها بواسطة شفاط، فتعجبت و قالت لها ما حملك على فعل ذلك فبكت الخادمة بشدة، و قالت لها نى أنجبت طفل منذ 40 يوماًَ و لكنها بحاجة الى المال هي و زوجها.

لذلك قررت الذهاب للبحث عن عمل و تركت طفلها و مازال اللبن يتدفق من ثدييها حتى هذه اللحظة، فما كان من السيدة السعودية إلا ان اعطتها مرتب العام كله و قامت بحجز طائرة الى بلدها لترعى طفلها.