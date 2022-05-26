محمد بن مسعود - الدمام - بن عفيف والجازعي يناقشان الوضع الأمني بمستشفى الصداقة في عدن

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زارت اليوم الدكتورة كفايه الجازعي مدير عام المستشفى العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حراسة المنشآت الحكومية.

وفي مستهل اللقاء رحب العميد أحمد بن عفيف بالدكتورة كفاية الجازعي مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به في قيادة مستشفى الصداقة التعليمي والذي يعد من أهم المرافق الصحية في العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش بن عفيف والجازعي الوضع الأمني في مستشفى الصداقة التعليمي والذي تتولى تأمينه قوات حراسة المنشآت الحكومية.

وفي اللقاء تم النقاش على كثير من المشاكل والاشكاليات التي تواجه الطواقم الطبية في مستشفى الصداقة التعليمي وأهمية تعزيز الأمن في المستشفى.

وأكد العميد أحمد بن عفيف أن قوات حراسة المنشآت تولي المرافق الطبية وفي مقدمتها مستشفى الصداقة التعليمي أولوية بالغة نظرا للخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لضمان استمرار آلية العمل في مستشفى الصداقة التعليمي ودعم جهود السلطة المحلية في العاصمة عدن برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس.

من جانبها أشادت الدكتورة كفاية الجازعي بجهود قوات حراسة المنشآت الحكومية مقدمة الشكر للعميد أحمد بن عفيف على اهتمامه ومتابعته المستمرة للوضع الأمني في مستشفى الصداقة التعليمي.

صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام