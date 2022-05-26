محافظ الأحساء يطلع على الخدمات المقدمة للمساجين

زار الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء اليوم «الخميس»، سجن محافظة الأحساء وكان في استقباله مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان، ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء، العميد حسن بن هديبان الرشيدي، وعدد من المسؤولين، واطلع على البرامج المقدمة في المراكز التأهيلية التخصصية للمستفيدين في مركز فجر التأهيلي، وبعد ذلك تجول في مرافق سجن المحافظة واستمع خلال الجولة لشرح عنه، وما يحتويه من مرافق، وما يقدمه قسم التأهيل والإصلاح من برامج توعوية تقدم للنزلاء، وشملت زيارته مقر البيت العائلي، حيث اطلع فيها على ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين وأسرهم، أثناء زيارة ذويهم التي تتم في أجواء عائلية خاصة، والتقى بعدد من النزلاء وتفقد احتياجاتهم.

وأكد محافظ الأحساء حرص ومتابعة أمير المنطقة الشرقية ونائبه، على تفقد أحوال النزلاء وحصولهم على حقوقهم.