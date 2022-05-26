الدفاع تفتح القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي «1444/1443هـ» للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة «البكالوريوس» للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتبارا من يوم «الخميس» الموافق «1443/11/10هـ» وطلبة الكليات العسكرية اعتباراً من يوم «الخميس» الموافق «1443/12/15هـ».
وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة «بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة» «https://afca.mod.gov.sa» للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً بأن التسجيل سيكون باستخدام النفاذ الوطني.
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