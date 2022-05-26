“الأرصاد” تكشف عن المدينة التي ستسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الصيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف الحالي الذي يبدأ من أول يونيو وينتهي في 31 أغسطس.
وأوضحت “الأرصاد” بحسب درجات الحرارة المسجلة خلال فصل الصيف، أن الأحساء ستسجل أعلى درجة حرارة خلال شهر يوليو لتسجل 46 درجة مئوية.
وتوقع ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على أغلب المناطق بمقدار درجة واحدة، فيما تظل في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان حول معدلاتها الطبيعية خلال شهري يونيو وأغسطس.
وأشار إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تكون في معدلها الطبيعي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال شهر ذي الحجة.
ونوه إلى أن معدل ارتفاع درجات الحرارة قد يصل خلال شهر يوليو إلى درجة ونصف خاصة على رفحاء، وحفر الباطن، وحائل، وشمال القصيم، متوقعاً هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
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