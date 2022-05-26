تقني تبوك يدعو المتدربين والمتدربات في جميع المنشآت التدريبية ‏للتسجيل في ‏البرامج المساندة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تشارك في اعمال المنتدى العالمي للتعليم تحت شعار «معاً من اجل بناء تعليم افضل وأكثر جرأة»

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