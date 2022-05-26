محمد بن مسعود - الدمام - مرض قاتل يداهم ممثلة شابة وخارقة الجمال ويمنعها من التمثيل .. لن تصدق من هي وماذا أصابها ( صورة + الاسم )

اضطرت الممثلة الأمريكية ايمي شومر لإلغاء مشاركتها في عرض ” اذ ايه جوك فيستفال” الذي تنتجه شبكة نتفليكس، وذلك قبل ساعات من ظهورها على المسرح بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية عن شومر القول ” أنا حزينه لأعلاني إنني مضطرة لإلغاء عرضي في لوس انجليس الليلة. أنا أول امرأة تصاب بفيروس كورونا”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وأضافت” ثبتت إصابتي بفيروس كورونا منذ ساعة، لذلك لاأعلم ما يجب أن أقوله، على الأقل شعري يبدو جيدا”.

وكانت شومر قد تحدثت منذ أيام مع المذيع سيث مايرز في برنامجه ” لايت نايت وذ سيث مايرز” عن أنها أحد المشاهير القلائل الذين يعرفهم سيث ولم يصابوا بفيروس كورونا بعد.