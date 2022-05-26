شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يرأس أول اجتماعات الدورة الثانية لمجلس إدارة صندوق النفقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجلسة الأولى لمجلس إدارة الصندوق في دورته الثانية اليوم الخميس 25 شوال 1443 هـ، بحضور أعضاء المجلس.

واستعرضت مدير عام صندوق النفقة المكلف شروق بنت محمد الجدعان العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الوضع الحالي في الصندوق وأبرز الأعمال والنتائج والمخرجات.

وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا من الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وتضمن الاجتماع مناقشة المقترحات والتوصيات التي من شأنها توسيع نطاق الخدمات المقدمة، ورفع جودة مخرجات الصندوق وسد احتياجات المستفيدين كافة، وتحقيق النفع العام.

وعُقد الاجتماع "عن بُعد" بحضور ممثل وزارة العدل، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل وزارة المالية، و3 من ممثلي القطاع الخاص.