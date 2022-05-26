ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات.
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