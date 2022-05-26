رئيس جمهورية بلغاريا يستقبل وزير الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في مقر الرئاسة البلغارية بالعاصمة صوفيا.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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وتناول الجانبان سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.