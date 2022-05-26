اخبار الخليج – السجن 15 سنة لثلاثيني ضبط في احشائه 114 كبسولة 

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حضوريا بسجن متهم ‭ ‬آسيوي يبلغ من العمر 30 سنة، لمدة 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار وأمرت بابعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته ‬بقضية تهريب 114 كبسولة من الهيروين المخدر.

وادانت المحكمة المتهم لانه ‬جلب وحاز ‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الهيروين‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬الأشعة‭ ‬الطبية‭ ‬إخفاءه‭ ‬114‭ ‬كبسولة‭ ‬لمخدر‭ ‬الهيروين‭ ‬في‭ ‬معدته‭ ‬أثناء‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭.‬

وتعود تفاصيل القضية بورود معلومات‭ ‬سرية‭ ‬وردت‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬شبكة‭ ‬يقوم‭ ‬أعضاؤها‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬بتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬أحد‭ ‬أفرادها‭ ‬بإخفاء‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬أحشائه،‭ ‬وبمجرد‭ ‬وصول‭ ‬المتهم‭ ‬ظهرت‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬الارتباك‭ ‬وتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الأحمر‭ ‬لتفتيش‭ ‬أمتعته‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شيء،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬قدوم‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬رحلات‭ ‬ترانزيت‭ ‬وليس‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الرحلات‭ ‬المباشرة‭ ‬قاد‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬المتهم‭ ‬وتبين‭ ‬إخفاء‭ ‬المتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬أحشائه‭.‬

حيث‭ ‬نقل‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وعمل‭ ‬أشعة‭ ‬سينية‭ ‬له‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬إخفاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكبسولات‭ ‬المخدرة‭ ‬المحشوة‭ ‬بمادة‭ ‬الهيروين‭ ‬بداخل‭ ‬معدته‭ ‬قام‭ ‬بإنزالها‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬بعد‭ ‬حجزه‭ ‬بالمستشفى‭ ‬وإعطائه‭ ‬أدوية‭ ‬ملينة‭ ‬أخرج‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬114‭ ‬كبسولة‭ ‬مخدرة،‭ ‬وأقر‭ ‬المتهم‭ ‬بإخفائه‭ ‬الكبسولات‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬أحشائه،‭ ‬نظير‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬ووعد‭ ‬من‭ ‬صديق‭ ‬له‭ ‬بتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وكانت‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬صرحت‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بتمكن‭ ‬ضباط‭ ‬الجمارك‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬متهم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬إثر‭ ‬محاولته‭ ‬تهريب‭ ‬114‭ ‬كبسولة‭ ‬يشتبه‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬بلغ‭ ‬وزنها‭ ‬858‭.‬2‭ ‬جراما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أحشائه‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬كشفها‭ ‬وبقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬والاتجار‭ ‬فيها‭ ‬بالبلاد‭. ‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬اعترف‭ ‬بنقل‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بمقابل‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬ببلع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬لجلبها‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بمقابل‭ ‬توفير‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتذكرة‭ ‬السفر‭ ‬وقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬وندبت‭ ‬الخبراء‭ ‬المختصين‭ ‬لفحص‭ ‬المضبوطات‭ ‬وطلبت‭ ‬صور‭ ‬الأشعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها.

المصدر: علي طريف