اخبار الخليج – السجن 15 سنة لثلاثيني ضبط في احشائه 114 كبسولة 

محمد بن مسعود - الدمام - 2022-05-26T17:29:43.600+03:00
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حضوريا بسجن متهم آسيوي يبلغ من العمر 30 سنة، لمدة 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار وأمرت بابعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بقضية تهريب 114 كبسولة من الهيروين المخدر.
وادانت المحكمة المتهم لانه جلب وحاز بقصد الاتجار المادة المخدرة الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حيث كشفت الأشعة الطبية إخفاءه 114 كبسولة لمخدر الهيروين في معدته أثناء قدومه إلى البحرين.
وتعود تفاصيل القضية بورود معلومات سرية وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود شبكة يقوم أعضاؤها من الجنسية الآسيوية بتهريب المواد المخدرة عبر المنفذ إذ يقوم أحد أفرادها بإخفاء المواد المخدرة في أحشائه، وبمجرد وصول المتهم ظهرت عليه علامات الارتباك وتم تحويله إلى المسار الأحمر لتفتيش أمتعته ولم يتم العثور على شيء، إلا أنه ونظرا إلى قدوم المتهم إلى البحرين عبر عدة رحلات ترانزيت وليس مباشرة على الرغم من توافر الرحلات المباشرة قاد ضابط الجمارك إلى مزيد من الشك في المتهم وتبين إخفاء المتهم المواد المخدرة في أحشائه.
حيث نقل المتهم إلى المستشفى وعمل أشعة سينية له كشفت عن إخفاء عدد من الكبسولات المخدرة المحشوة بمادة الهيروين بداخل معدته قام بإنزالها على مراحل بعد حجزه بالمستشفى وإعطائه أدوية ملينة أخرج على أثرها 114 كبسولة مخدرة، وأقر المتهم بإخفائه الكبسولات المخدرة في أحشائه، نظير حصوله على مبلغ مالي ووعد من صديق له بتوفير فرصة عمل في البحرين.
وكانت نيابة محافظة المحرق صرحت بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم من الجنسية الآسيوية إثر محاولته تهريب 114 كبسولة يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة بلغ وزنها 858.2 جراما، وذلك في أحشائه للحيلولة دون كشفها وبقصد ترويجها والاتجار فيها بالبلاد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستجوبت المتهم الذي اعترف بنقل المواد المخدرة بمقابل حيث أقر ببلع المواد المخدرة على فترات لجلبها إلى البلاد بمقابل توفير تأشيرة عمل في مملكة البحرين وتذكرة السفر وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات وطلبت صور الأشعة التي تم إجراؤها.
المصدر: علي طريف
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار دوليه - بوتين: لا يمكن لأحد عزلنا عن العالم
- اخبار الخليج - سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا يشارك في افتتاح المنصة العالمية السابعة للحد من مخاطر الكوارث
- اخبار الخليج - سفير مملكة البحرين في لندن يحضر في المنصة الخاصة برئيس مجلس العموم البريطاني
- اخبار الخليج - الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يلتقي بالممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- اخبار الخليج - المحكمة تلزم مستورد بضائع بإتلاف أكثر من 300 قطعة إكسسوارات وحقائب نسائية مقلدة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – السجن 15 سنة لثلاثيني ضبط في احشائه 114 كبسولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.