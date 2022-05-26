اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا يشارك في افتتاح المنصة العالمية السابعة للحد من مخاطر الكوارث

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة السيد أحمد عبدالله الهاجري، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، في افتتاح المنصة العالمية السابعة للحد من مخاطر الكوارث، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( UNDRR) في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الجاري، بحضور فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس الجمهورية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الدول والسفراء المعتمدين في جاكرتا.

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