اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في لندن يحضر في المنصة الخاصة برئيس مجلس العموم البريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - حضر معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الصديقة، في المنصة الخاصة بمعالي السيد ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، بدعوة كريمة منه، تم خلالها الاستماع إلى ردود ومناقشات معالي السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة أمام البرلمان، والتعرف على السياسة العامة للحكومة.

وأعرب معالي السفير عن تقديره واعتزازه بحضور هذه الجلسة البرلمانية، والتقائه بعدد من أعضاء مجلس العموم في مأدبة الغداء التي أقامها سعادة النائب بوب ستيوارت رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية البريطانية، تكريمًا له، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الدبلوماسي والبرلماني مع المملكة المتحدة، بما يعزز مسيرة الشراكة الودية التاريخية الوطيدة، ويحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.