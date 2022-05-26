اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يلتقي بالممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مكتبه بمقر الهيئة فرع مدينة عيسى، السيد فراس غرايبه الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة لمناقشة أوجه التعاون القائمة بين الهيئة والمنظمة في المجالات ذات الصلة بقطاع التقنية والتحول الرقمي واستخداماتها في المجالات الاحصائية، وذلك بحضور السيد أحمد أسيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، والسيدة دعاء سلطان الحربان مدير إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية من جانب الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع أشاد السيد محمد علي القائد، بالتعاون القائم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متطلعاً إلى تعزيزه فيما يصب في تبادل واكتساب الخبرات لبلوغ الأهداف المشتركة، واستعرض خلال الاجتماع تجربة البحرين وجهودها المبذولة في تعزيز التحول الإلكتروني وتنفيذ خططها الاستراتيجية عبر جملة من المشاريع والمبادرات نفذتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والمرتكزة على تنبي التكنولوجيا الحديثة واستخدام التقنيات والأنظمة المتطورة لتنفيذ المبادرات الوطنية بجانب إيلائها الحرص على تحسينها لاستخدام البيانات والإحصاءات الوطنية في سبيل التغيير نحو مستقبل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.

من جانبه قدم السيد فراس غرايبه خالص شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للهيئة على جهود الهيئة الوطنية، مثمناً التعاون القائم بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تتميز به المملكة في مجال التحول الرقمي.