ضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقتي مكة المكرمة وتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة وتبوك، كما تم ضبط (12) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لـ مواطنيَن، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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