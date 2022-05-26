القبض على 7 أشخاص استخدموا مركبات مخالفة

قبضت شرطة منطقة الرياض على 7 أشخاص 5 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسية السورية ظهروا في مقطع فيديو مستخدمين مركبات مجهزة بتجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، إضافة إلى توثيق ذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حجز المركبات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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