الفيصل يتسلم تقرير المنظمة العربية للسياحة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد. وتسّلم الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء نسخة من التقرير السنوي الخاص بالمنظمة، الذي يتضمن تعريفًا بالأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية، مشتملًا الرؤى والبرامج المستقبلية.



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