رفع 114 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم بعسير

وتضمنت الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 معالجة أكثر من 43791 ألف مترًا طوليًا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 75137 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 5651 عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ مساحتها 22889 ألف م2، وإزالة وتحسين 2105 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 114935ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 19347ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1309 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 6518 حاوية نفايات.
يذكر إن الأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة «بلدي»، مؤكدةً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.
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