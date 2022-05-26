شكرا لقرائتكم خبر عن موجات حر على أجواء المملكة في صيف هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام 1443هـ والذي يبدأ من أول يونيو وينتهي في 31 أغسطس.

وأفاد المركز في تقريره بأن التوقعات الفصلية لصيف هذا العام 1443هـ تشير إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة وقد تصل إلى درجة واحدة فيما تظل في مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان) حول معدلاتها الطبيعي خلال شهري يونيو وأغسطس، وقد يصل الارتفاع بالمعدل خلال شهر يوليو إلى درجة ونصف خاصة على (رفحاء، حفر الباطن، حائل وشمال القصيم).

ووفقًا لتقرير الحالة المناخية يتوقع خلال هذا الصيف تكرار موجات الحر، بينما تكون درجات الحرارة في معدلها الطبيعي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال شهر ذو الحجة.

وتشير توقعات الأمطار لهذا الصيف – بمشيئة الله – إلى هطول أمطار غزيرة، وبذلك تكون احتمالية هطول الأمطار أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل المعتاد على باقي مناطق المملكة.