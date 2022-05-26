المملكة تستضيف منتدى المنافسة العربي الرابع العام المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن استضافة المملكة لمنتدى المنافسة العربي الرابع العام القادم -بمشيئة الله-. وأكدت الهيئة أن استضافة المملكة لهذا المنتدى هو تحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030 لاقتصاد حيوي وجاذب تسوده المنافسة العادلة التي تحفز المنشآت على التطوير والابتكار. ويمثّل المنتدى فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في حماية المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. أخبار قد تهمك يذكر أن هذا المنتدى سينعقد للمرة الأولى في المملكة، بعدما أعلن عن هذه الاستضافة في ختام المنتدى بنسخته الثالثة في مسقط، عمان.

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