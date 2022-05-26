شاهد.. فتاة هندية تقطع مسافة كبيرة “بقدم واحدة” يوميًا للذهاب إلى مدرستها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو، فتاة هندية تذهب إلى مدرستها يوميًا وهي تسير على قدم واحدة.
وظهرت الفتاة وهي تقفز على قدم واحد، بعد أن فقدت قدمها الأخرى، حيث تسير الطفلة ما يقرب من نصف كيلو متر يوميًا من أجل الذهاب للمدرسة.
وطالب البعض بتوفير دراجة ثلاثية العجلات للطفلة، لتتمكن من قطع الطريق بسهولة.
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