“الخارجية الأمريكية” تؤكد تصفية الحوثي موظفاً بسفارتها في صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعربت الخارجية الأمريكية اليوم (الخميس) عن حزنها إزاء وفاة أحد موظفيها في سفارتها بالعاصمة صنعاء الذي اختطفته قبل 8 أشهر مع 12 موظفاً آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في تغريدة نشرها حساب السفارة في تويتر: «تشعر الولايات المتحدة بحزن عميق إزاء نبأ وفاة عبد الحميد العجمي، أحد موظفيها المتقاعدين من سفارة الولايات المتحدة في اليمن»، موضحة أن المنية وافته في معتقل الحوثي ولم يكن العجمي على اتصال بأسرته خلال الأشهر الستة الأخيرة من حياته.

وأكد برايس أن واشنطن لم تتوقف عن جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها اليمنيين في صنعاء، مطالبة الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المعتقلين.

وتوفي العجمي تحت التعذيب والحرمان من تناول الأدوية خصوصاً أدوية الكلى في سجون الحوثي الإثنين. ووفقاً لمصادر إعلامية فإن المليشيا الحوثية اختطفت موظفي السفارة الأمريكية المتقاعدين من منازلهم واتهمتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إطلاق المليشيا 30 من موظفي السفارة الأمريكية في اليمن في نوفمبر الماضي، مؤكدة وجود مختطفين آخرين لا يزالون في سجون الحوثي.