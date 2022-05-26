السواحة يلتقي بعددٍ من نظرائه وقادة كُبرى الشركات العاملة في مجال التقنية والابتكار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس اجتماعًا مع نظيريه بجمهوريتي رواندا وفنلندا، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والبلدان الصديقة، وبحث سبل دعم آليات التعاون المشترك في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية، إلى جانب لقاءات مع عددٍ من رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية المختلفة؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التقنية والبحث والتطوير والابتكار، كخطوة لتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.

وجاءت الاجتماعات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المقامة فعالياته حضوريًا بمدينة دافوس السويسرية، حيث شملت معالي وزير تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا باولا إنغابير، ومعالي وزير النقل والمواصلات بجمهورية فنلندا تيمو هاراكا.

وفي إطار مساعي ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار، التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعددٍ من رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية والاتصالات، مستهلًا ذلك بلقاء الرئيس التنفيذي لشركة Tech Mahindra تشاندر براكاش، ورئيس مجلس إدارة شركة Bharti Enterprises سونيل بهارتي ميتال، واجتمع مع رئيس علي بابا جروب جي مايكل إيفانز، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات التقنيات الناشئة، ودعم مراكز الأبحاث، وعرض فرص الاستثمار في المملكة.