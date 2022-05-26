شكرا لقرائتكم خبر عن تخليد ذكرى «بن إدريس» في النادي الأدبي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • حضور جماهيري لافت في الندوة التي تناولت وسطية ابن إدريس وتسامحه أقام النادي الأدبي بالرياض بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين ندوة وفاء تخليداً لذكرى الشيخ الأديب عبدالله بن إدريس رحمه الله مساء الأربعاء، وكان عنوان الندوة: "الشيخ عبدالله بن إدريس: الذكرى والذاكرة ". وأقيمت الندوة في قاعة هيئة الصحفيين السعوديين ، وتحدث فيها كل من: محمد رضا نصر الله، الدكتور عبدالله الحيدري، الدكتور ماجد الماجد، عبدالله بن سامي الدريس، وأدارتها الدكتورة زكية العتيبي. وقبل بدء الندوة وقع النادي الأدبي بالرياض وهيئة الصحفيين اتفاقية شراكة وتعاون ، ومثّل الهيئة في التوقيع خالد المالك رئيس مجلس إدارة الهيئة ، فيما مثّل النادي الدكتور صالح المحمود رئيس مجلس إدارة النادي الذي ألقى كلمة افتتاحية ذكر فيها شيئا من مآثر الشيخ الراحل عبدالله بن إدريس ، مستعرضا علاقته الخاصة والاستثنائية بالنادي الأدبي بالرياض ، وقدم المحمود شكره وامتنانه لهيئة الصحفيين السعوديين التي استضافت هذه الندوة في سياق التعاون والتكامل بين المؤسستين الكبيرتين. وشهدت الندوة حضورا جماهيريا لافتاً ، واستمع الجمهور إلى الأوراق المقدمة من المتحدثين الذين كان أولهم محمد رضا نصر الله الذي أشار إلى وسطية ابن إدريس وتسامحه في زمن قلّ فيه المتوسطون. كما أشار الدكتور ماجد الماجد في ورقته إلى التاريخ الصحفي للشيخ ابن إدريس وتحديدا حين رئاسته لتحرير صحيفة الدعوة قبل تحويلها إلى مجلة ، مشيرا إلى أخلاقه العالية ومحبته لكل من عمل معه. أما الدكتور عبدالله الحيدري فقد استعرض جهود الشيخ عبدالله بن إدريس في خدمة النادي الأدبي بالرياض ومنجزاته المختلفة طيلة فترة رئاسته التي تجاوزت عشرين سنة. واختتمت الندوة بورقة لحفيد الشيخ وهو عبدالله بن سامي الدريس الذي كشف شيئا من الدقائق والتفاصيل الخاصة في حياة ابن إدريس وبخاصة في سنواته الأخيرة رحمه الله. بعد ذلك فتحتْ مديرة الندوة المجال للمداخلات التي تجاوزت العشرين مداخلة ، وتنوعت مضامينها ، بيد أنها اتفقت على الثناء على الشيخ عبدالله بن إدريس رحمه الله معددة كثيرا من فضائله ومآثره. كما داخل الأستاذ خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين شاكراً النادي الأدبي بالرياض على هذه الفرصة ، كما تحدث عن تسامح الشيخ الأديب عبدالله بن إدريس ، وصوّب بعض الطرح الذي تحدث عن تاريخ صحيفة الدعوة. وفي ختام أمسية الوفاء كرّم رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة الهيئة المشاركين في الندوة بدروع تذكارية.