شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من ديوان المظالم يزور أكاديمية أبوظبي القضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من ديوان المظالم برئاسة نائب رئيس الديوان للشؤون القضائية علي بن محمد السلطان اليوم, أكاديمية أبوظبي القضائية التابعة لدائرة القضاء في عاصمة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة, للاطلاع على التجربة الأكاديمية للدائرة القضائية والتدريب المستمر للعاملين في السلك القضائي.

وتضمنت الزيارة عقد عددٍ من الاجتماعات والاطلاع على مجموعة من العروض والزيارات لمرافق وأقسام الأكاديمية؛ للوقوف على تجربتها في تدريب وتأهيل كوادر السلك القضائي التابع لها، وما تقدمه من بحوث في الشأن القضائي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن واحدٍ من أهم أهداف إستراتيجية ديوان المظالم والمتمثلة في الاستفادة من العلاقات التشاركية مع المنظمات ذات الاهتمام المشترك داخل المملكة وخارجها، حيث يسعى ديوان المظالم باهتمام مباشر من معالي رئيسه الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى تبادل التجارب والخبرات مع أكبر الجامعات والأكاديميات في المملكة وحول العالم؛ للإفادة والاستفادة في العلوم القضائية.