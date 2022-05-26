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جامعة الملك سعود توقّع اتفاقية تعاون مع «السعودية للصناعات الدوائية»

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الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة الدراسات العليا اليوم اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. مثّل الجامعة في التوقيع على الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خالد الخطاف . وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال البحث والتطوير الدوائي لتطوير منتجات دوائية ذات قيمة تجارية قابلة للتسويق من خلال الإمكانيات العلمية والبحثية بالجامعة لطلبة الدراسات العليا، ودعم المشاريع البحثية الدوائية التي تتماشى مع رؤيتها، وأيضاً قيام طلبة الجامعة بزيارات للشركة وتقديم جائزة سنوية خاصة لأفضل ثلاث رسائل علمية بحثية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، وتتضمن الاتفاقية كذلك آلية التعاون في مجال البيانات العلمية للبحث والتطوير الدوائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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