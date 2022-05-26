اخبار الخليج – مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع مجموعة دراغون السنوي

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وفد مملكة البحرين في اجتماع مجموعة دراغون السنوي الذي عقد في لندن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد والذي يساهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، كما تم بحث ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك للدول المشاركة بهدف التصدي لمختلف ما يحيط بالمنطقة من تحديات للمحافظة على أمنها واستقرارها، وذلك بمشاركة 10 دول إضافة للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن هذه الاجتماعات تساهم في إثراء الخبرات القيادية والقتالية وصقلها، وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك بين الدول المشاركة والمتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب وإيجاد أفضل السبل الكفيلة لتعزيز وزيادة فعالية هذا التعاون والتجانس من خلال توحيد التوجهات والمفاهيم المشتركة في الشأن العسكري للاستعداد والوقوف على أهم التطورات في المنطقة.