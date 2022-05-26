اخبار الخليج – اللجنة التنسيقية تستعرض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الخدمات الجوية وتناقش الخطة الوطنية للتشجير

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية 426 والذي عُقد عن بُعد. واستعرضت اللجنة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الخدمات الجوية، ثم ناقشت مستجدات الخطة الوطنية للتشجير كما اطلعت اللجنة على الموضوعات المتصلة بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»

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