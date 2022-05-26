الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد محضر اجتماع الفدرالي

محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، متأثرة بانتعاش الدولار بعد دقائق من صدور محضر الفدرالي في مايو أيار، حيث أظهرت أن معظم المشاركين يعتقدون أن زيادات سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية ستكون مناسبة على الأرجح في يونيو ويوليو.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% عند 1853.73 دولارًا للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% عند حوالي 1852.50 دولار.

وصعد الدولار 0.3% بعدما سجل أدنى مستوى له في شهر يوم الثلاثاء.

على الرغم من أن الذهب غالبًا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبيته لأنها تميل إلى رفع عائدات السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك ذات العائد الصفري.

من جهة أخرى، حذر رئيس الفدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الثلاثاء من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى «اضطراب اقتصادي كبير».

وتراجعت الفضة الفورية 1% إلى 21.86 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 945.52 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2003.29 دولار.

قال محللو Commerzbank في مذكرة: «يتم إبقاء البلاتين والبلاديوم تحت السيطرة بسبب المشاكل المستمرة في صناعة السيارات، مما يؤدي إلى إبطاء الطلب على هذه المعادن الثمينة».