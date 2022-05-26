محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، متأثرة بانتعاش الدولار بعد دقائق من صدور محضر الفدرالي في مايو أيار، حيث أظهرت أن معظم المشاركين يعتقدون أن زيادات سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية ستكون مناسبة على الأرجح في يونيو ويوليو.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% عند 1853.73 دولارًا للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% عند حوالي 1852.50 دولار.
وصعد الدولار 0.3% بعدما سجل أدنى مستوى له في شهر يوم الثلاثاء.
على الرغم من أن الذهب غالبًا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبيته لأنها تميل إلى رفع عائدات السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك ذات العائد الصفري.
من جهة أخرى، حذر رئيس الفدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الثلاثاء من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى «اضطراب اقتصادي كبير».
وتراجعت الفضة الفورية 1% إلى 21.86 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 945.52 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2003.29 دولار.
قال محللو Commerzbank في مذكرة: «يتم إبقاء البلاتين والبلاديوم تحت السيطرة بسبب المشاكل المستمرة في صناعة السيارات، مما يؤدي إلى إبطاء الطلب على هذه المعادن الثمينة».
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد محضر اجتماع الفدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.