محمد بن مسعود - الدمام - تواصل الليرة اللبنانية تراجعها مع تجاوز الدولار 33 ألف ليرة، رغم تمديد مصرف لبنان المركزي بيع الدولار دون سقف للبنوك حتى نهاية يوليو.في حالة تضع أموال المودعين اللبنانيين في مصير مجهول، نذهب مباشرة إلى مراسلتنا في بيروت إيلينا مراد، لتضعنا بآخر المستجدات حول الأزمة المالية التي يعيشها لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية ومصير مجهول لأموال المودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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