اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع مؤسسة بريطانية معنية بالطفولة المبكرة

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في لندن، مع السيد مايكل فريستون Michael Freeston مدير تطوير الجودة بالمؤسسة البريطانية المختصة بمرحلة الطفولة المبكرة (Early years Alliance)، والتي تعتبر الجهة المختصة بالمؤهلات في مجالي الحضانات ورياض الأطفال لأكثر من 30 عامًا، وتقدم برامج للتدريب في الأمور المتعلقة بالطفولة المبكرة بما في ذلك السياسات والمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.

حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الحضانات ورياض الأطفال خصوصا ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية، وما يقدم من خدمات للأطفال في هاتين المرحلتين من رعاية وتعليم، وذلك من منطلق اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة التي تحتم التنسيق بينها وبين باقي المراحل التعليمية الأخرى، لا سيما القيم والكفايات المطلوبة، وما يعود بالفائدة على الأطفال والارتقاء بمخرجات التعليم.

الجدير بالذكر أنه بعد أن تم إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وبحكم مسؤوليتها عن سير العمل في الحضانات بالإضافة الى رياض الاطفال، يتم العمل حاليا على وضع خطط استراتيجية وبرامج تنفيذية لمزيد من الرعاية والتطوير والدعم لهذا القطاع التعليمي الهام.

وقد تم في الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل لوضع برنامج عمل يتعلق بالتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، ومن الأمور التي سيشملها، البرامج التدريبية.

حضر الاجتماع الاستاذ مانع أحمد المانع المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.