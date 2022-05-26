اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يزور احدى وحدات قوة دفاع البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة إلى إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، صباح اليوم الخميس 26 مايو 2022م، وذلك ضمن متابعة معاليه الميدانية المستمرة لكافة الأسلحة والوحدات للوقوف على أهم إنجازات التطوير والتحديث والالتقاء بقادة وضباط تلك الأسلحة والوحدات، وفي هذا الشأن استمع معاليه إلى إيجاز عن مراحل سير العمل وما وصلت إليه برامج الإعداد والتدريب في تلك الوحدة.

وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن بفضل من الله تعالى ثم بفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أصبحت قوة دفاع البحرين صرحاً عتيداً ودرعاً حصيناً، فيما يوليه جلالته لهذه القوة العسكرية الشامخة واضعاً بعنايته السامية جميع متطلبات هذه القوة الوطنية لتسير نحو آفاق التقدم، وأوضح معاليه أن قوة دفاع البحرين تنعم بكفاءات عسكرية أثبتت أنها دائماً على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها وتنجز مهامها وواجباتها وفق أحدث الأساليب القتالية والإدارية وذلك بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات عسكرية معاصرة، كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها كافة منتسبي قوة دفاع البحرين على ما يؤدونه من عمل دؤوب بكل عزيمة وإصرار تأديةً لواجبهم الوطني المقدس وحماية منجزات ومكتسبات مملكتنا الغالية، متمنياً معاليه لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين دوام التوفيق والسداد.

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