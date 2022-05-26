اخبار الخليج – «دانيال» أصغر معلم لغة انجليزية في البحرين

نال الطالب دانیال خالد دادي تكريماً خاصاً من مدرسته البلاد القديم الإعدادية للبنين، تقديراً واعتزازاً بجهوده في ممارسة دور المعلم الصغير المساند لمعلم مادة اللغة الإنجليزية عباس كاظم، وبراعته في توظيف الأدوات الرقمية في عمليات التعليم والتقويم، والتي استفاد منها زملاؤه الطلبة، وحققت نقلة نوعية في إكسابهم المهارات المطلوبة. ويأتي ذلك في سياق تفعيل برنامج التمكين الرقمي في المدارس الحكومية.

وقال المعلم عباس كاظم إن ما أنجزه دانيال يأتي ضمن مبادرات المدرسة لتطوير شخصيات وقدرات طلبتها بأساليب ممتعة ومؤثرة غير تقليدية، وقد الخليج 365 للطالب أن تم تكريمه من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار لمشاركته المميزة في كتابة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة بها، والمركز الأول في إلقاء الشعر باللغة الإنجليزية من مدرسة الآفاق الحديثة الخاصة، والمركز الأول في مسابقة الكتابة باللغة الإنجليزية بمدرسة زينب الإعدادية للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الاستماع باللغة الإنجليزية بمدرسة القضيبية الابتدائية الإعدادية للبنين.

وأوضح دانيال إنه فخور بتجربة المساندة في الحصص، التي نمت لديه المهارات القيادية والشخصية، وجعلته يمتلك القدرة على التعامل مع الجمهور، والجرأة في المشاركة الصفية، واتخاذ القرار في الوقت المانسب، وسرعة البديهة، والثقة في النفس.

وأضاف أنه كذلك عضو متميز وفعال في الإذاعة المدرسية، إذ يقوم بتقديم البرامج الإذاعية الصباحية باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمتلك القدرة على تصميم الألعاب الالكترونية، فقد قام بتصميم لعبة الكترونية عبر برنامج (Roblox studio )، ولعبة أخرى عبر (Kodu game lab )، إلى جانب إتقانه لغات البرمجة/الترميز مثل: لغة البايثون .C++ 9 (Python)

واستطاع كذلك نيل شهادات احترافية من كل من: شركة مايكروسوفت وموقع Code.org الإلكتروني، وفي اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات من المعهد الأسترالي لبحوث التعليم (ACER )، ومن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في التصميم والبرمجة والرسم الإلكتروني، ومن مؤسستي إنجاز العرب و إنجاز البحرين متعلّقة بالتقنية والابتكار، وشهادات في الحساب الذهني والرياضيات والعلوم.