اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل بوجه عام ولكنه حار خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة و تصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 15%.