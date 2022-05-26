اخبار الخليج – وزير المالية: البحرين ماضيةً نحو تطوير علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام لمواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم كافة مسارات التنمية على مختلف الأصعدة. منوهاً معاليه بما تحظى به المملكة من فرصٍ استثمارية ومزايا تنافسية أسهمت في دعم عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التطلعات المنشودة وفقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى مايوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام وحرص لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة ودعمه المستمر لكافة مسارات التنمية.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه عددًا من المسئولين وقيادات الأعمال العالمية، بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك في إطار مشاركة وفد مملكة البحرين في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 بدافوس السويسرية.

وأشار معاليه خلال اللقاءات إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من علاقات اقتصادية وتنسيقٍ مشترك على مختلف الأصعدة الاقتصادية بما يعود بالنفع والنماء على الدول وشعوبها تحقيقًا للمصالح المشتركة للجميع.